بعد هجومها على "كورسك".. كيف تستطيع أوكرانيا الاحتفاظ بمكتسباتها؟

عبد الهادي كامل

بعد نجاح القوات الأوكرانية في التوغل عسكريًّا داخل الأراضي الروسية، يُثار العديد من التساؤلات على الساحة السياسية، أبرزها، مدى قدرة كييف في الحفاظ على مكتسباتها الميدانية داخل موسكو، وهل تنجح في الحصول على مزيد من الدعم الأوروبي، وسيناريوهات الرد الروسي وموعده؟

وردًّا على هذه التساؤلات أشار خبراء لـ "إرم نيوز" إلى أن التحركات الأوكرانية للسيطرة على المزيد من الأراضي الروسية ما هي إلا لحفظ ماء الوجه أمام الدول الأوروبية لطلب المزيد من الدعم الغربي، وإن كانت هذه المحاولات غير مُجدية أمام التفوق الروسي إستراتيجيًّا وعسكريًّا.

وأوضح الخبراء في تصريحاتهم، أن روسيا لن ترضخ لهذه المحاولات الأوكرانية والدعم الغربي، وأن هناك خطة روسية لاستعادة أراضيها مجددًا، تزامنًا مع عدم قدرة كييف عسكريًّا على الاستمرار في تحقيق النصر كما حدث في مقاطعة كورسك الروسية.

وقال عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار: "عسكريًّا وعمليًّا القوات الأوكرانية لن تقدر على مواصلة التقدم في الأراضي الروسية، بسبب التفوق العسكري الروسي من ناحية العدد والإمكانيات، وأيضًا نتيجة احتمالية انقطاع أو حتى تراجع دعم الناتو حال تولي دونالد ترامب رئاسة البيت الأبيض مجددًا، خوفًا من تنفيذ تهديداته".

وتابع أبو الرب، في تصريحات لـ "إرم نيوز": "أن هناك حالة واحدة يجب على كييف اتخاذها للحفاظ على تقدمها في الأراضي الروسية، رغم إمكانياتها المحدودة مقارنة بروسيا، هي استغلال انشغال روسيا بالسيطرة على البلدات في مقاطعة دونيتسك شرق أوكرانيا، لتحقق المزيد من الأهداف خلال الفترة المقبلة".

وأكد رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، أن حالة الهدوء الروسي تُثير مخاوف كبرى داخل كييف، وذلك بسبب تنفيذ السيناريوهات الروسية المتوقعة ردًّا على الهجوم الأوكراني، وتكبد موسكو خسائر كبيرة خلال عشرة أيام ماضية، خاصةً وأن موسكو لها القدرة على مواجهة الطائرات الأوكرانية التي ما زالت تقصف حتى الآن مقاطعة كورسك الروسية.

وأشار عماد أبو الرب، إلى أن هناك تعزيزات روسية لتعويض نقص أعداد جنودها والعاملين داخل الجيش، وتمثلت أبرزها في بدء الاستعانة بقوات من المحاربين القدامى «فاغنر» العسكرية، والتي فشلت حتى الآن في تحرير سودزا الحدودية، وهو ما قد يعزز من معنويات الجيش الأوكراني.

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من جانبه، قال الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية، إن "روسيا لن تنتظر طويلًا لاستعادة البلدات في كورسك، وإن قواتها قادرة على مواصلة أعمالها العسكرية بشكل قوي ومفاجئ كما حدث في مقاطعة دونيتسك الأوكرانية".

وأكد قناة، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن تعليق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على قدرة قوات بلاده على تحقيق النصر واستعادة كافة الأراضي الأوكرانية - ما هي إلا هراء كما وصفها- وأنه يعلم إمكانيات بلاده المحدودة.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن الدفعة الأولى من المقاتلات F- 16 التي استلمتها كييف من الناتو، وهي التي يعوّل عليها زيلينسكي في حربه مع موسكو لن تنجح في مواجهة الطائرات الروسية سوخوي بكافة أنواعها، بالإضافة إلى بدء ضعف خبرات الطيارين الأوكران في التعامل مع هذه الطائرات الحديثة.

وتوقع عمار قناة، بعد اقتراب القوات الروسية من الانتهاء من عملياتها العسكرية الموسعة في مقاطعة دونيتسك، شن عملية روسية موسعة جوًّا وبرًّا في الساعات المقبلة على مقاطعة كورسك، تمهيدًا لاستعادتها مجددًا، وهو ما لمَّح له العديد من قادة الجيش الروسي في تصريحات لهم بالساعات الماضية، وهو ما أثار المخاوف الأوكرانية.