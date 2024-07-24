من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت لاحق من اليوم الأربعاء خطاباً أمام الكونغرس الأميركي، وذلك للمرة الرابعة في تاريخه، وهو رقم قياسي بالنسبة إلى زعيم أجنبي، حسبما ذكرت وكالة "رويترز"، وأشارت إلى أن ذلك أمر عادة ما يكون مخصصاً للقادة الذين يُجرون زيارات دولة.

وتأتي زيارة نتنياهو لواشنطن في خضم اضطرابات سياسية تشهدها الولايات المتحدة بدأت بمحاولة اغتيال المرشح الجمهوري دونالد ترامب وانسحاب الرئيس الديموقراطي جو بايدن من السباق إلى البيت الأبيض، ودخول نائبته كامالا هاريس على الخط وسعيها إلى الحصول على ترشيح الحزب الديموقراطي لانتخابات الرئاسة في تشرين الثاني/نوفمبر.

ومن المقرّر أن يُلقي نتنياهو خطاباً أمام مجلسَي الكونغرس بدءاً من الساعة 18,00 بتوقيت غرينتش. ويلتقي الخميس في البيت الأبيض الرئيس جو بايدن.

كما يلتقي نتنياهو المرشح الجمهوري دونالد ترامب في مقر إقامته في مارالاغو في فلوريدا بدعوة من الرئيس السابق. ويقول الرجلان إنهما يتوافقان إلى درجة كبيرة.

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وإضافة إلى الرقم القياسي الذي يسجله نتنياهو، هناك عدة مفارقات في زيارته، منها:

أنه ليس موجوداً في واشنطن بدعوة من البيت الأبيض، بل بدعوة من القادة البرلمانيين الجمهوريين الذين انضم إليهم القادة الديمقراطيون على غير رغبة منهم.

أما نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس فتغيب الأربعاء عن الكونغرس متذرعة بضيق الوقت، على الرغم من أنها هي من يجب أن يرأس الجلسة وفق البروتوكول.

وتتسبب زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي وصل إلى واشنطن الاثنين في إحداث فوضى لا تنحصر فقط في شوارع العاصمة.

فقد ندد عدد من الديموقراطيين بسلوك الزعيم الإسرائيلي اليميني في الحرب في قطاع غزة والتي أسفرت عن مقتل آلاف الفلسطينيين، وأعلنوا مقاطعة خطابه أمام الكونغرس.

وكتب السناتور اليساري بيرني ساندرز على منصة إكس "لا، نتنياهو غير مرحب به في الكونغرس الأميركي".