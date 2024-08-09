بعد تصريح "عدائي".. مالي تطالب سفيرة السويد بمغادرة البلاد

أعلنت وزارة الخارجية في مالي أن المجلس العسكري في البلاد أمهل سفيرة السويد 72 ساعة لمغادرة البلاد عقب تصريح لوزير سويدي بشأن دعم مالي لروسيا، وفق رويترز.

وكتبت الخارجية المالية على إكس "استدعيت سفيرة السويد في باماكو إلى وزارة الخارجية في 9/8/2024، وأمهلت 72 ساعة لمغادرة أراضي مالي، وذلك عقب التصريح العدائي لوزير التعاون الدولي والتجارة حول مالي".

وكان وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي السويدي يوهان فورسيل قد قال في وقت سابق إن بلاده قررت التخلي عن إستراتيجية مساعدات مالي هذا العام؛ بسبب قطع باماكو علاقاتها الدبلوماسية مع كييف.

وقطعت باماكو علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا يوم الاثنين الماضي؛ بسبب ما وصفته "دعم كييف للإرهابيين المحليين"، إذ ذكرت وسائل إعلام فرنسية نقلًا عن مصدر عسكري مالي، "أن إرهابيين من تحالف CSP-DPA للجماعات الانفصالية المسلحة المالية سافروا إلى أوكرانيا لتلقي التدريب هناك".

وقالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لوكالة "نوفوستي" في وقت سابق، إن كييف، ولعدم قدرتها على هزيمة روسيا في ساحة المعركة، قررت فتح "جبهة ثانية" في إفريقيا، لإرضاء الجماعات الإرهابية في الدول الأفريقية الصديقة لروسيا، وفق تعبيرها.