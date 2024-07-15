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القضاء الأمريكي يرفض دعاوى "الوثائق السرية" ضد ترامب

القضاء الأمريكي يرفض دعاوى "الوثائق السرية" ضد ترامب
المرشح الجمهوري دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي في فلوريداالمصدر: أ ف ب
وكالات
وكالات
15 يوليو 2024، 2:34 م

رفض قاضٍ أمريكي قضية جنائية تتهم الرئيس السابق دونالد ترامب بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية، ما يمثل نصرًا قانونيًّا كبيرًا للجمهوري الذي يسعى إلى العودة إلى البيت الأبيض.

وكانت القاضية آيلين كانون، أعلنت في مايو الماضي، تأجيل النظر في القضية "إلى أجل غير مسمى"، وأوضحت أن عدد الالتماسات التمهيدية المقدمة للمحكمة، لا تسمح بإجراء المحاكمة في 20 من مايو الماضي.

وفي يونيو، دفع ترامب ببراءته في فلوريدا من الاتهامات الفدرالية الموجهة إليه بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بمعلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني والتآمر لعرقلة سير العدالة والإدلاء ببيانات كاذبة.

الولايات المتحدة الأمريكية

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