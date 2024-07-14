قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، إنه أمر بمراجعة إجراءات الأمن الخاصة بدونالد ترامب، منافسه في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر تشرين الثاني، وذلك بعد إصابة الأخير بالرصاص في تجمع انتخابي السبت ومقتل أحد الحضور.

وانسل مطلق النار المشتبه به بعيدا عن أنظار أفراد جهاز الخدمة السرية المكلفين بحماية ترامب وصعد إلى سطح بناية قريبة من مقر التجمع وأطلق عدة طلقات قبل أن يقتله أفراد الجهاز.

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وفي حديثه بالبيت الأبيض، قال بايدن إنه أمر جهاز الخدمة السرية بمراجعة جميع الإجراءات الأمنية الخاصة بالمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي بولاية ويسكونسن الذي يبدأ غدا الاثنين حيث سيتم تسمية ترامب رسميا مرشحا رئاسيا للحزب لمواجهة بايدن في انتخابات الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.

وقال بايدن إن التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات الاتحادي في الواقعة في مراحله الأولى مشيرا إلى أنه أمر بأنه يكون شاملا وسريعا.