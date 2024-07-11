الأموال تنضب والمانحون محبطون.. تراجع التبرعات لحملة بايدن

تراجعت التبرعات المقدمة لحملة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لإعادة انتخابه، بعد المناظرة الأخيرة التي جمعته بالمرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب.

وأوضحت المصادر لشبكة CNN، أن المانحين الديمقراطيين يشعرون بقلق عميق بشأن قدرة الرئيس بايدن على الاستمرار كمرشح للانتخابات في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ولفتت إلى أن المانحين أصبحوا قلقين بشكل متزايد بشأن ترشيح بايدن بعد أدائه الضعيف أمام ترامب في المناظرة.

وقال مصدر مقرب من جهود جمع التبرعات للشبكة الأمريكية، إن الأموال الواردة "تنضب"، واصفًا المانحين بأنهم "محبطون وقلقون للغاية".

وذكر أحد الخبراء الإستراتيجيين الديمقراطيين في حملة بايدن: "كل شيء متجمد لأنه لا أحد يعرف ما الذي سيحدث، الجميع في وضعية الانتظار والترقب".

وأشار إلى أن المانحين يركزون بشدة على ما يفعله بايدن، بما في ذلك المقابلات والمؤتمرات.

وكشف أحد جامعي التبرعات الديمقراطيين: "لقد تباطأت التبرعات الكبرى بشكل ملحوظ منذ المناظرة"، مضيفًا أن التبرعات الصغيرة "تتقدم بوتيرة سريعة". لكنه أشار إلى أن "الحملة واسعة جدًّا بحيث لا يمكن الاعتماد فيها على التبرعات الصغيرة وحدها".

وفي حملة جمع للتبرعات أقيمت بعد المناظرة في منزل حاكم ولاية نيوجيرسي فيل مورفي تم جمع 3.7 مليون دولار، وهو مبلغ أقل من نصف ما جُمِع في حملة سبقت المناظرة بأسبوع، أقيمت في منزل حاكم ولاية فرجينيا السابق تيري ماكوليف.