كشفت القاعدة الجوية التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، في بلدة "جايلينكيرشن" الألمانية، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، أنها رفعت مستوى التأهب الأمني، بعد ورود معلومات استخباراتية تشير إلى وجود "تهديد محتمل".

وأفادت القاعدة، في بيان، على منصة "إكس" بأنه "تم صرف جميع الموظفين غير الأساسيين للمهمة إلى منازلهم كإجراء احترازي"، وفق "رويترز".

وأضاف البيان أن "سلامة موظفينا هي أولويتنا القصوى، والعمليات مستمرة كما هو مخطط لها"، ولم تقدم القاعدة المزيد من التفاصيل.

وتقع "جايلينكيرشن" في ولاية "شمال الراين-وستفاليا" غرب ألمانيا، وهي قريبة من الحدود مع هولندا.

وتعتبر بلدة "جايلينكيرشن" مشهورة بوجود قاعدة جوية تابعة لحلف شمال الأطلسي، التي تستضيف وحدة طائرات الإنذار المبكر (AWACS).

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