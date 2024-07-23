تداولت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنباء حول حالة القلق التي تعيشها البلاد، بسبب عدوى شلل الأطفال المنتشرة في غزة.

تلك الأنباء المقلقة دفعت تل أبيب للإعلان عن إجراء غير تقليدي لمواجهة هذه المخاوف.

ووفق وسائل الإعلام، فإن إسرائيل ستقوم بتطعيم جنودها بغزة ضد فيروس شلل الأطفال بعد تفشيه بصورة كبيرة، على خلفية الأجواء الصحية المتردية في القطاع، مع تواصل الحرب.

ومن المنتظر أن يجري الجيش عمليات التطعيم بعد أخذ عينات من مياه الشرب، وتسهيل دخول المزيد من الجرعات إلى غزة لاحقًا.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه بصدد تنفيذ حملة تطعيم واسعة النطاق لقواته، سواء النظامية أو الاحتياطية، في أعقاب تواتر تقارير تفيد بانتشار فيروس شلل الأطفال في قطاع غزة، بحسب بيان له.

وفي وقت سابق أخذ مختصون عينات من بضع مناطق مختلفة بأنحاء إسرائيل، حيث تم اكتشاف الفيروس في مياه الشرب، وظهرت آثاره في أكثر من عينة؛ ما حدا بالجيش الإسرائيلي ووزارة الصحة بالبدء فورًا في إجراء منح التطعيم، والذي سيتم بشكل تدريجي مع تناوب الجنود داخل وخارج المناطق المتضررة.

من جانبه، قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي إن أي جندي يرفض التطعيم لن يضطر إلى تناوله، ولن يُفرض عليه تلقيه.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي فإن تل أبيب تواصلت مع مختلف المنظمات الإنسانية لجلب اللقاحات لسكان غزة منذ بداية الحرب، حيث جرى إدخال نحو 300 ألف لقاح شلل الأطفال إلى القطاع الفلسطيني بالتعاون مع الجهات المعنية.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن اللواء غسان عليان المنسق الإسرائيلي في القطاع يبذل جهودًا مكثفة للتواصل مع المجتمع الدولي لتمكين إدخال جرعات إضافية من لقاح شلل الأطفال لسكان غزة من أجل مواجهة انتشار الفيروس.