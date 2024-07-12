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الجمعية العامة بالأمم المتحدة تطالب بانسحاب روسيا من محطة زابوريجيا

الجمعية العامة بالأمم المتحدة تطالب بانسحاب روسيا من محطة زابوريجيا
محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانياالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
12 يوليو 2024، 12:44 ص

طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس روسيا "بسحب العسكريين وغيرهم على وجه السرعة" من محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا.

وطالبت المنظمة الدولية روسيا أيضاً بإعادة المحطة النووية إلى السيطرة الكاملة للسلطات الأوكرانية، وفق "رويترز".

ووافقت الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً على قرار بهذا الشأن بأغلبية 99 عضواً مقابل اعتراض 9 أعضاء وامتناع 60 عن التصويت.

وسيطرت روسيا على محطة "زابوريجيا"، وهي الأكبر في أوروبا، بعد فترة وجيزة من شن غزوها واسع النطاق على أوكرانيا في فبراير شباط 2022. 

والمحطة متوقفة عن العمل، لكنها تحتاج إلى مصدر طاقة خارجي للحفاظ على برودة المواد النووية ومنع حدوث انصهار.

وتتبادل أوكرانيا وروسيا الاتهامات بشكل متكرر بقصف المحطة وقطع خطوط الكهرباء.

روسياالأمم المتحدةمحطة زابوريجيا

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