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روسيا تحبط تقدم القوات الأوكرانية في سودجا بمقاطعة كورسك

روسيا تحبط تقدم القوات الأوكرانية في سودجا بمقاطعة كورسك
قوات أوكرانيةالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
20 أغسطس 2024، 10:04 ص

أعلنت روسيا إحباط تقدم القوات الأوكرانية في منطقة سودجا بمقاطعة كورسك الحدودية جنوب غربي روسيا، ومواصلة "القضاء على فلولها بالمنطقة"، وفقًا لقائد قوات "أحمد" الروسية الخاصة اللواء أبتي علاء الدينوف.

وبحسب وكالة "نوفوستي" الروسية، قال علاء الدينوف إن قوات "أحمد" واللواء 810 التابع لمشاة البحرية والفوج 30 واللواء الثاني للقوات الخاصة، "تواصل تطهير المنطقة من القوات المهاجمة وتطاردها".

وشنَّت القوات الأوكرانية في الـ6 من أغسطس/ آب الجاري هجومًا مباغتًا على مقاطعة كورسك الحدودية جنوب غربي روسيا، وأعلنت السيطرة على مساحة واسعة من المنطقة وبلداتها.

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