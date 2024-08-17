أثار حريق ضخم اندلع في مرآب للسيارت في تل أبيب، ذعرًا بين سكان حي "نحلات إسحق"، اليوم السبت.

يأتي ذلك بالتزامن مع حالة ترقب تعيشها إسرائيل مع تهديد إيران وحزب الله بـ"ردٍ قاسٍ" عليها جراء الاغتيالات التي نفذتها بحق رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، ورئيس أركان الميليشيا اللبنانية فؤاد شكر قبل أسبوعين.

من جهتها قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن "الحريق بدأ في شجرة قبل أن يمتد إلى مرآب للسيارات بالقرب من مبنى سكني، وتم استدعاء 4 فرق للسيطرة عليه".

وغطّت أعمدة الدخان السوداء سماء المدينة جراء الحريق الذي لم تُعرف أسبابه بعد.

والأسبوع الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي أن صاروخًا أُطلق من قطاع غزة سقط قبالة سواحل تل أبيب، فيما أكدت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس مسؤوليتها عن الإطلاق.

وقالت الكتائب في بيان مقتضب إنها قصفت "مدينة تل أبيب وضواحيها بصاروخين من طراز إم 90، ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين، والتهجير المتعمد بحق أبناء شعبنا".

وأكد الجيش الإسرائيلي أن "قذيفة انطلقت من قطاع غزة سقطت في البحر وسط إسرائيل، ولم تُطلق صفارات الإنذار. وفي الوقت نفسه، رُصِدَت قذيفة أخرى لم تخترق الأراضي الإسرائيلية".

ويعود تاريخ آخر الهجمات الصاروخية التي شنتها حركة حماس على تل أبيب إلى أكثر من شهرين.