ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء نقلاً عن شركة الطاقة النووية الحكومية الروسية "روساتوم" إن الحريق الرئيسي في محطة "زابوريجيا" النووية التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، تم إخماده.

وقالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية "إنرجوأتوم"، في بيان، على تطبيق "تيليجرام" إن أحد أبراج التبريد ومعدات أخرى تضررت.

ونقلت "تاس" أيضاً عن بيان "روساتوم" أن أضراراً لحقت بأحد أبراج التبريد، وفق ما أوردته "رويترز".

ونسبت الوكالة إلى ممثلين محليين لوزارة الطوارئ الروسية القول إن البرج كان متوقفاً عن العمل.

بالتوازي مع ذلك، تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بإشعال الحريق في المحطة الضخمة التي تضم 6 مفاعلات.

وحثّت أوكرانيا السكان على التحلي بالهدوء ولم تبلغ عن أي دلالة على ارتفاع مستوى الإشعاع.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والتي لها وجود في المنشأة، إن خبراءها شاهدوا دخاناً كثيفاً يتصاعد من المنطقة الشمالية للمحطة التي تحتلها روسيا بعد عدة انفجارات.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بإشعال حريق قال إنه أمكن رؤيته من مدينة "نيكوبول" الخاضعة لسيطرة كييف والتي تطل على المحطة.

في الوقت نفسه اتهم يفجيني باليتسكي المسؤول الذي عينته روسيا في منطقة زابوريجيا، قوات كييف بالتسبب في الحريق من خلال قصف مدينة "إنيرهودار" القريبة التي استولت عليها روسيا أيضاً بعد وقت قصير من انطلاق الحرب، مثلما حدث مع محطة زابوريجيا.

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وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه لم يتم الإبلاغ عن أي تأثير على السلامة النووية في المحطة.

وأضافت الوكالة في منشور على موقع إكس "أبلغت (المحطة) الفريق بهجوم مزعوم بطائرة مسيّرة اليوم على أحد أبراج التبريد الموجودة في الموقع".