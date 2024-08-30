باكستان.. مقتل 5 مسلحين إثر هجمات للجيش في إقليم بلوشستان

قتل 5 مسلحين وأصيب 3 آخرين في 3 عمليات نفذها الجيش الباكستاني في إقليم بلوشستان.

وقال الجيش الباكستاني إنه أطلق عمليات تستند إلى معلومات مخابرات في الإقليم جنوبي غرب البلاد للرد على هجمات شنها متمردون وأسفرت عن مقتل أكثر من 50 قبل أيام.

أخبار ذات علاقة يشهد تمردا وهجمات دامية.. إقليم بلوشستان خاصرة باكستان الرخوة

وأضاف الجيش في بيان، نقلته وكالة "رويترز"، أن أن "العمليات ستستمر لحين تقديم كل من ارتكب وسهل وحرض على هذه الأعمال الوحشية إلى العدالة".

وهاجم متمردون من عرقية البلوش عددا من الأهداف المدنية والعسكرية في سلسلة من الهجمات المنسقة، وقال الجيش إنه رد وقتل 21 مسلحا.

وأعلن جيش تحرير بلوشستان مسؤوليته عن واحدة من أعنف الهجمات في السنوات القليلة الماضية في إطار تمرد يهدف للانفصال بالإقليم الغني بالموارد والذي تقود الصين فيه تنفيذ مشروعات كبرى.

أخبار ذات علاقة باكستان تتهم مسلحي بلوشستان بعرقلة "الممر الاقتصادي" مع الصين

وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن الهجمات تهدف إلى الإضرار بالممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.

ويتضمن ذلك الممر خططاً لتنفيذ مشروعات بقيمة 65 مليار دولار لتطوير البنية التحتية لطرق وسكك حديدية وموانئ في باكستان في إطار مبادرة الحزام والطريق التي يتبناها الرئيس الصيني شي جين بينغ، وأدانت بكين الهجمات.