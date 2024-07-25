أجرت قاذفات روسية وصينية دورية مشتركة عند ملتقى القارتين الآسيوية والأميركية قرب ولاية آلاسكا الأميركية، حسبما أعلن الجيش الروسي، وأوضح أنها لم تنتهك المجال الجوي لأي بلد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "أجرت مجموعة مؤلفة من قاذفات إستراتيجية تو-95 ام اس من القوات الجوية الروسية وقاذفات إستراتيجية شيان-اتش-6كاي تابعة لسلاح الجو الصيني دورية مشتركة فوق بحر تشوكشي وبحر بيرينغ وشمال المحيط الهادئ".

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كذلك طمأنت الصين بأن الدورية المشتركة مع روسيا قرب آلاسكا لا تستهدف "طرفاً ثالثاً".

وقالت وزارة الدفاع الصينية إن الصين وروسيا نظمتا الدوريات الإستراتيجية فوق بحر بيرنج، وفقًا لخطة تعاون عسكري سنوية.

وذكر أن الدوريات أدت إلى تعزيز الثقة والتنسيق الإستراتيجيين المتبادلين بين جيشي البلدين، ولم تستهدف أي أطراف ثالثة.

وأضاف أن الدوريات "ليس لها أي علاقة بالوضع الدولي الراهن".