طلب الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، من نازحين بمنطقة "المواصي الإنسانية" في قطاع غزة، إخلاء أماكن تواجدهم استعدادًا لتنفيذ هجمات على المنطقة.

وتأتي الخطوة الإسرائيلية بالتزامن مع مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، التي بدأت في العاصمة القطرية الدوحة يوم أمس الخميس، وفقًا لما ذكرت وكالة "الأناضول".

وقال الجيش الإسرائيلي: "سنعمل بقوة ضد المنظمات، ولذلك ندعو السكان المتواجدين في الأحياء الشمالية لخان يونس وشرق دير البلح لإخلائها مؤقتاً والانتقال إلى المنطقة الإنسانية التي تمت ملاءمتها".

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وأضاف في بيان أن "بلوكات (89) و(2356) أصبح التواجد فيها خطيرًا، ولذلك لا تعد هذه البلوكات جزءًا من المنطقة الإنسانية ابتداءً من الآن"، مبينًا أنه طلب الإخلاء بعد "إطلاق قذائف صاروخية من المنطقة".

وبذلك يقلص الجيش الإسرائيلي مساحة المنطقة الإنسانية المكتظة بمئات الآلاف من النازحين الذين بات عدد كبير منهم يقيمون في الطرقات دون أي خيام أو مأوى بسبب تصاعد أوامر الإخلاء والهجمات الإسرائيلية خاصة بالأسابيع الأخيرة.