أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أنه سيلقي كلمة من مكتبه في "البيت الأبيض" مساء غد الأربعاء، بعد قرار الانسحاب من السباق الرئاسي لعام 2024.

وكتب بايدن على منصة إكس: "مساء الغد عند الساعة 8 سأخاطب الأمة من المكتب البيضوي بشأن ما ينتظرنا، وكيف سأنجز المهمة للشعب الأمريكي".

وقال بايدن في تغريدة سابقة على المنصة نفسها:"نحن ـ الولايات المتحدة الأمريكية ـ لا يوجد شيء لا يمكننا تحقيقه إذا فعلناه معًا. علينا فقط أن نتذكر من نحن".

وأضاف:"لقد كرست رئاستي لإثبات ذلك، وسأواصل القيام بذلك اليوم وغدًا، وفي كل يوم أتشرف فيه بأن أكون رئيسًا لكم".

وكان بايدن قد أعلن أمس الأحد انسحابه من الانتخابات، وقدم تأييده لنائبة الرئيس "كامالا هاريس" لتحل محله مرشحة رئاسية للحزب الديمقراطي.