ذكر تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية أن أوكرانيا تسعى للحصول على دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لتجنب الانجرار إلى الانتخابات الأمريكية.

وقالت الصحيفة إن مسؤولي كييف مستمرون بالتواصل مع الجمهوريين والديمقراطيين وتجنب الانجرار إلى السياسة الداخلية للولايات المتحدة والمنافسة المحتملة بين دونالد ترامب وكامالا هاريس.

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وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بحرارة بالرئيس جو بايدن، وشكره على "دعمه الثابت"، مشيدًا "بالخطوات الجريئة" التي اتخذها الرئيس الأمريكي ردًا على "الأوقات الصعبة" والغزو الروسي عام 2022.

وكتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد دعم بلادنا خلال أكثر اللحظات دراماتيكية في التاريخ، وساعدنا في منع بوتين من احتلال بلادنا، واستمر في دعمنا طوال هذه الحرب الرهيبة".

وأضاف: "نأمل في أن تؤدي القيادة القوية المستمرة لأمريكا إلى منع الشر الروسي من النجاح أو جعل عدوانه يؤتي ثماره".

وأوضحت الصحيفة أن إدارة زيلينسكي بذلت قصارى جهدها لاتباع نهج متوازن في التعامل مع الأحداث السريعة وغير المتوقعة في واشنطن، وتتمثل أولويتها القصوى في تجنب الانجرار إلى خلاف سياسي داخلي في الولايات المتحدة، الأمر الذي قد يؤدي في النهاية إلى إضعاف معركتها ضد موسكو.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أوكراني قوله، "موقفنا الرسمي واضح. نحن نبحث عن دعم من الحزبين"، رافضًا الإجابة عما يمكن أن تعنيه كامالا هاريس كمرشحة رئاسية أو رئيسة محتملة في المستقبل بالنسبة لأوكرانيا.

وأضاف أن نتيجة الانتخابات الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني لن تغير أولويات أوكرانيا الدولية. والهدف الرئيس هو إنهاء الحرب ليس من خلال تجميد خطوط ساحات المعارك الحالية، ولكن من خلال تسوية "عادلة"، مبينًا أن هذا لا يمكن أن يحدث إلا بقيادة ودعم قويين من الولايات المتحدة.

ولفتت الصحيفة إلى أن أوكرانيا تريد اتخاذ قرارات مواتية من شأنها أن تسمح لها بتقليص القدرات الروسية، خاصة أن إدارة بايدن رفضت السماح باستخدام الأسلحة الأمريكية بعيدة المدى لضرب أهداف داخل روسيا مثل المطارات العسكرية.

ودعا زيلينسكي مرارًا إلى رفع هذه الخطوط الحمراء الأمريكية، وكان آخرها في لندن حيث التقى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وألقى كلمة أمام مجلس الوزراء.