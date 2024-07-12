بعد تزايد فرص ترشحها للرئاسة.. مَن هي كامالا هاريس؟

يوماً بعد يوم، تتزايد فرص كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في الوصول إلى كرسي الرئاسة، كبديلة للرئيس الحالي في حال استبعاده، رغم أن الأمر لا يزال مجرد توقعات.

ويبدو أن الحزب الديمقراطي على وشك أن يحسم أمر أن تكون هاريس مَن سيمثل الديمقراطيين، بعد أن يتجاوز العقبة الكبرى المتمثلة في إبعاد بايدن.

وبعد الأداء السيئ الجديد لبايدن في مؤتمره الصحفي الأخير، سرّب أعضاء ديمقراطيون أن الحزب سيحسم مصير بايدن خلال الأيام المقبلة، وأن هاريس تأتي على رأس قائمة المرشحين المحتملين.

فمن هي كامالا هاريس؟

محامية وسياسية أمريكية من أصل أفريقي وآسيوي، وحاصلة على شهادة الدكتوراه، ابنة باحثة هندية في مجال السرطان وأستاذ اقتصاد جامايكي، وزوجة محامٍ يهودي، وتُوصف بأنها النسخة النسائية من الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وُلدت، في 20 من أكتوبر/تشرين الأول العام 1964، في ولاية كاليفورنيا لوالدين مهاجرين إلى أمريكا كانا قد التقيا بصفتهما ناشطين شابين في حركة الحقوق المدنية، وجمعتهما الدراسة الجامعية.

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انتُخِبت هاريس، العام 2003، مدعية عامة لمنطقة سان فرانسيسكو، كما انتخبت لمنصب المدعي العام لولاية كاليفورنيا في العام 2010، وأُعيد انتخابها في العام 2014.

واعتُبِرت من كبار المنافسين والمرشحين الأوفر حظًا في الانتخابات الرئاسية التمهيدية للحزب الديمقراطي للعام 2020.

وبخلفية قانونية اكتسبتها من تكوينها الأكاديمي والمهني انجذبت إلى المجال السياسي، العام 2016، عندما ترشحت لانتخابات مجلس الشيوخ لتصبح ثاني امرأة أمريكية من أصل أفريقي، وأول سيناتور من أصل هندي في تاريخ أمريكا، تتولّى هذا المنصب، وفي العام 2020 أعلن بايدن تعيين هاريس نائبة له كأول امرأة تتولّى هذا المنصب في تاريخ أمريكا.

يُنظر إلى هاريس على أن لها علاقات قوية مع لجنة الشؤون العامة الإسرائيلية (أيباك)، وهي أكبر جماعة ضغط مؤيدة لإسرائيل في البلاد، إذ قالت خلال عضويتها بمجلس الشيوخ: "سأفعل كل ما في سلطتي لضمان الدعم الواسع والحزبي لأمن إسرائيل، وحقها في الدفاع عن النفس.