حذفت قناة "العالم" الإيرانية، خبرًا بعد دقائق معدودة من نشره، بعد أن أوردت فيه معلومات جديدة عن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في محل إقامته شمال العاصمة طهران أواخر شهر تموز/يوليو الماضي.

ونقلت القناة في خبرها عن مصدر مسؤول وصفته بـ"المطلع"، قوله إنه "تمت عملية اغتيال هنية باستخدام صاروخ خفيف الوزن ذي رأس متفجر قوي"، مبينًا أن "جسم الصاروخ مصنوع من مواد غير معدنية".

وأضاف المصدر أنه "تم إطلاق الصاروخ من خارج إيران"، مؤكدًا أن "أمريكا شاركت في تصميم وتنفيذ العملية مع النظام الإسرائيلي"، رغم أن واشنطن نفت علمها بعملية اغتيال هنية أو المشاركة في التخطيط لها.

وأوضح أن "موضوع الاختراقات الأمنية والتفجيرات لم تتم مناقشتها ولم يتم اعتقال أحد بهذا الخصوص"، لافتًا إلى أن "العدو أراد تدمير العلاقة بين الشيعة والسنة وخلق فجوة بين إيران ومحور المقاومة من خلال اغتيال زعيم ديني سني".

وأكد المصدر الإيراني أن بلاده "سترد بالتأكيد على هذا الهجوم"، مشيرًا إلى أن "رد إيران لن يكون أمنيًا، بل سيكون عسكريًا ومتناسبًا وفعالاً ومفاجئًا".

ولفت إلى أنه "أثناء تنفيذ عملية الرد على إسرائيل جراء عملية الاغتيال، فإن أي دولة توقف هذه العملية دفاعاً عن النظام الإسرائيلي ستعتبر مشاركة في الهجوم على إيران".