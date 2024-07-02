من أصل 8 ملايين إيراني في الخارج.. 98 ألفا شاركوا بالانتخابات الرئاسية

كشفت إحصائيات صدرت اليوم الثلاثاء أن نحو 98 ألفًا من الجالية الإيرانية في الخارج شاركوا بالانتخابات الرئاسية، التي جرت يوم الجمعة الماضي، من أصل 8 ملايين إيراني موجودين في الخارج.

ويحق لـ 61 مليون إيراني المشاركة في الانتخابات الرئاسية، من بينهم 8 ملايين إيراني في الخارج، بحسب ما ذكرت وزارة الداخلية الإيرانية.

وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات الإيرانية، محسن إسلامي، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن "97.967 شخصًا صوتوا بالخارج في المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية".

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وأضاف أن أصوات الخارج ذهبت على النحو التالي: "48.042 صوتًا للمرشح المتشدد سعيد جليلي، و32.582 صوتًا للمرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، و13.215 صوتًا للمرشح المتشدد محمد باقر قاليباف، و1.062 صوتًا للمرشح المعتدل مصطفى بور محمدي، في حين كان هناك 3066 صوتًا باطلاً".

وأشار إسلامي إلى أنه "جرى اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوسيع مشاركة الإيرانيين بالخارج في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، المقررة يوم الجمعة المقبل".

يُذكر أن كندا منعت الحكومة الإيرانية من فتح صناديق الاقتراع لمشاركة الإيرانيين المقيمين على أراضيها في الانتخابات الرئاسية.

وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية 40%، وهي أدنى نسبة منذ انتصار الثورة عام 1979.