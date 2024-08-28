إسرائيل.. دعوة لاجتماع يبحث إسقاط حكومة نتنياهو

دعا رئيس حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلي يائير غولان، الأربعاء، قادة أحزاب المعارضة إلى عقد اجتماع عاجل لبحث سبل إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو.

ووفق "الأناضول"، قال غولان في رسالة بعثها إلى أحزاب المعارضة الإسرائيلية: "أدعو كل قادة أحزاب المعارضة إلى عقد اجتماع عاجل مشترك لبحث سبل إسقاط الحكومة خلال الدورة البرلمانية الشتوية القريبة للكنيست (البرلمان)".

وفي 22 من يوليو/تموز الماضي بدأ الكنيست عطلته الصيفية. ومن المقرر أن يعود للانعقاد منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مع بدء الدورة الشتوية.

وطالب غولان أيضا قادة المعارضة بـ"العمل المشترك"، وسط ما تشهده إسرائيل من "حالة طوارئ غير عادية".

وتابع: "تنهار سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا ودستوريا، كل شيء ينهار من حولنا، لذا علينا العمل على إنقاذ إسرائيل، وأن نعمل معا بشكل منسق".

وزاد قائلا: "نحن في ذروة الحرب، والمختطفون (الإسرائيليون) في الأسر منذ 328 يوما، وهناك عشرات آلاف المهجرين، والاقتصاد ينهار، وضباط وجنود الاحتياط يقاتلون منذ وقت طويل، ولا يرون ضوءا في نهاية النفق".

وأوضح أنه رغم اختلافهم الكبير في الرأي، فإنهم يتفقون على أن استمرار السياسة الحالية سيؤدي إلى كارثة أمنية واقتصادية ستلحق ضررا بالغا بصمودنا كدولة"، وفق قوله.

وأشار إلى أنه "بعد مرور 11 شهرا على أكبر مجزرة منذ المحرقة، ما زالت الحكومة تقف كأنها غير مسؤولة عن الفشل والإخفاقات المستمرة".

وردا على تصريحات ورسالة غولان، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في تدوينة بحسابه على منصة "إكس": "سنواصل العمل مع أطراف المعارضة كافة، أمام الكواليس وخلفها، حتى تُسْقَط حكومة الكوارث التي تدمر البلاد".

وتتهم المعارضة الإسرائيلية وطيف واسع من المجتمع الإسرائيلي نتنياهو بالفشل في تحقيق أهداف الحرب على غزة وإطالة أمدها للحفاظ على بقائه السياسي، مع إهدار عدة فرص للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين.

ولأكثر من مرة منذ أشهر، دعت المعارضة الإسرائيلية لإسقاط حكومة نتنياهو للأسباب ذاتها، فيما تشهد العديد من المدن احتجاجات للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس، وإجراء انتخابات مبكرة