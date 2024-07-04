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بايدن يكشف عن خضوعه لفحص طبي بعد مناظرته مع ترامب

بايدن يكشف عن خضوعه لفحص طبي بعد مناظرته مع ترامب
الرئيس الأمريكي جو بايدنالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
04 يوليو 2024، 1:44 م

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن في اجتماع خاص، الأربعاء، ضم عشرين حاكمًا ديمقراطيًّا، أنه خضع لفحص طبي بعد مناظرته مع خصمه دونالد ترامب، الأسبوع الماضي.

وقال بايدن ردًا على سؤال أحد المشاركين في الاجتماع إنه أجرى فحصًا طبيًّا في الأيام الأخيرة، مؤكدًا أنه لا يزال يتمتع بصحة جيدة.

كما أكد مسؤولان شاركا في الاجتماع تمتع بايدن بصحة جيدة، بحسب صحيفة "بوليتيكو".

وقبيل كشف بايدن عن هذا الفحص كانت سكرتيرته، كارين جان بيير، تهربت من الإجابة عن أسئلة الصحفيين بشأن خضوع الرئيس لفحص طبي في الأيام الأخيرة.

واكتفت بيير بالقول: "يخضع الرئيس لفحوصات طبية سنوية منتظمة ننشرها في تقرير شامل، سنستمر في القيام بذلك".

وأشارت "بوليتيكو" إلى أن اجتماع بايدن مع المحافظين "جزء من الاعتراف بالخطأ لأدائه الضعيف في المناظرة"، وأنه يأتي لحشد التأييد لاستمرار ترشحه للرئاسة.

وبحسب الصحيفة، فإن بايدن شارك في وقت سابق في مكالمة فيديو عبر تطبيق زووم مع موظفي حملته الانتخابية، وقال: "لا أحد يدفعني للخروج"، ما يؤكد تمسكه باستمرار المنافسة على مقعد الرئاسة.

ونقلت "بوليتيكو" عن كاثي هوشول من ولاية نيويورك إن "جميع" الحكام "تعهدوا بدعمه؛ لأن المخاطر لا يمكن أن تكون أعلى".

وقال تيم والز من ولاية مينيسوتا: "ما رأيناه هناك اليوم كان رجلاً، كان الرجل الذي صدقناه جميعا في المرة الأولى لهزيمة دونالد ترامب. وقد هزم دونالد ترامب بالفعل".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حضروا الاجتماع قولهم: "خلال الاجتماع، كرر بايدن تعهده بأنه لن يُطرد من السباق، وأنه فيه للفوز".

وأكد المسؤولون أن بايدن تحمل المسؤولية عن أدائه الضعيف في المناظرة، وأخبر المحافظين أنه لم يستمع إلى الموظفين الذين أخبروه بإبطاء جدول أعماله قبل المناظرة.

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