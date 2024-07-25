توصّلت نقابات تمثل 14 ألف موظف في متنزه ديزني لاند الأمريكي، الأربعاء، إلى اتفاق مبدئي مع الشركة المالكة "والت ديزني"، لتفادي توقف العمل في المتنزه الترفيهي في كاليفورنيا، وفق وكالة "رويترز".

ووقع الاتفاق، "تحالف من نقابات تمثل، الأمناء ومشرفو الرحلات وموظفو المبيعات"، وغيرهم من العمال في متنزه ديزني لاند في "أناهايم" بجنوب كاليفورنيا.

ويسري الاتفاق الجديد لثلاث سنوات، ويتضمن زيادات في الأجور وامتيازات أخرى لموظفي المتنزه الذين تسميهم ديزني "أعضاء الفريق".

ومن المقرر إجراء تصويت للتصديق على الاتفاق المقترح يوم الاثنين.

وأكدت "ديزني"، الاتفاق المبدئي، في بيان لـ "رويترز"، قائلة: "نهتم بشدة برفاهية أعضاء الفريق لدينا، ويسعدنا أننا توصلنا إلى اتفاق مبدئي مع مجلس الخدمات، يتناول أهم الأمور التي تعني أعضاء فريقنا".

وقالت النقابات في بيان وصل "رويترز": "ناضل أعضاء الفريق بشدة في الأشهر الأربعة الماضية، وما تيسّر التوصل لهذا الاتفاق المبدئي، إلا بفضل القوة التي أظهرناها جميعا طوال هذه العملية والدعم الثابت من الزوار وأفراد المجتمع".

وأضافت النقابات في البيان المشترك: "أظهرنا لـ(ديزني)، أننا صانعو السحر الحقيقيون للمتنزه، واليوم نثبت أنه حين يتحد العمال من أجل ما يستحقونه، فإننا نفوز".

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وصوّت أعضاء النقابات بأغلبية ساحقة يوم الجمعة لصالح السماح بإضراب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وكان احتج العمال الأسبوع الماضي أمام ديزني لاند، رافعين لافتات كتب عليها "ميكي يريد أجرا عادلا!".

وبحسب وكالة "رويترز"، انخفضت أسهم ديزني 1.4 بالمئة في تعاملات ما بعد الظهيرة في بورصة نيويورك إلى 89.65 دولاراً وسط تراجع واسع النطاق في الأسهم.

وديزني لاند،‏ هي مدينة ألعاب، افتتحت لأول مرة في 17 يوليو \ تموز 1955، في كاليفورنيا، وتملكها شركة والت ديزني الأمريكية.

وتقع ديزني لاند في أماكن كثيرة في العالم منها: كاليفورنيا وفلوريدا وطوكيو وباريس وهونغ كونغ وشنغهاي.