روسيا تحبط محاولة أوكرانية لخطف "قاذفة قنابل إستراتيجية"

كشف جهاز الأمن الاتحادي في روسيا، اليوم الاثنين، عن إحباطه محاولة أوكرانية لخطف قاذفة قنابل روسية إستراتيجية، بحسب وكالة "رويترز".

وذكرت وكالات أنباء روسية نقلا عن المكتب الإعلامي لجهاز الأمن الاتحادي الروسي، أن الجهاز أحبط محاولة أوكرانية لتدبير خطف قاذفة قنابل روسية إستراتيجية من طراز تي.يو-22إم3 إلى أوكرانيا.

ونقلت وكالة "تاس" عن الجهاز قوله، إن روسيا تلقت معلومات خلال العملية، ساعدت قواتها في توجيه ضربة لمطار أوزيرن العسكري.

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وأعلن الجيش الأوكراني، الأحد، إسقاطه طائرة حربية من نوع "سو-25" تابعة للجيش الروسي في منطقة دونيتسك بالبلاد.