أظهر مقطع فيديو ينشر لأول مرة، اللحظة التي صعد فيها ضابط شرطة إلى سطح مبنى يطل على تجمع انتخابي لدونالد ترامب في 13 يوليو/تموز، ورأى خلالها المتهم بمحاولة اغتيال الرئيس السابق قبل إطلاق النار.

وقالت شبكة (CNN) إنها حصلت على لقطات أخرى من خلال طلب السجلات العامة، تظهر ضباطًا محليين يأسفون؛ لأنهم طلبوا من الخدمة السرية نشر حراس بالقرب من المبنى الذي أطلق المسلح النار منه قبل أيام.

ويظهر مقطع الفيديو الذي التقط بكاميرا مثبتة على جسد ضابط شرطة كيف قام زميله برفعه إلى السطح، قبل أن يهبط بسرعة بعد أن رأى مطلق النار، توماس ماثيو كروكس.

وبعد مرور نحو 40 ثانية، استدار كروكس وأطلق ثماني رصاصات على ترامب، فأصيب في أذنه، وبعد ثوانٍ، أطلق قناص من الخدمة السرية النار على كروكس وأرداه قتيلًا، بحسب الشبكة.

وبعد المواجهة، ركض الضابط إلى جانب آخر من المبنى قبل أن يركض إلى سيارته الشرطية لإحضار بندقية.

وقال الضابط الذي رأى كروكس لضابط آخر: "اقترب مني كثيرًا، لقد استدار نحوي".

وسأل أحد الضباط عن مكان مطلق النار، فقال آخر وهو يلهث: "إنه موجود".

"لا ترفع رأسك فهو هناك"

ومن خلال كاميرا لوحة القيادة الخاصة بالضابط الذي واجه كروكس، يمكن سماع صوت ثلاث طلقات نارية، تلاها خمس طلقات أخرى أطلقت في تتابع سريع.

وصرخ الضابط: "لا ترفع رأسك - إنه هناك".

وبعد فترة وجيزة، يظهر مقطع فيديو ضباط إنفاذ القانون، وهم يحاولون الوصول إلى السطح.

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ويقول الضابط الذي رأى كروكس لعدة أشخاص آخرين يتسلقون جانب المبنى: "إنه يرتدي نظارات وله شعر طويل. يا مايك، لقد تسلقت الجدار، وخرجت برأسي أمامه مباشرة، إنه يحمل حقيبة كتب، ولديه أشياء مجنونة، سلاح (AR)".

وقال الضباط إنهم طلبوا مساعدة الخدمة السرية في وقت سابق من ذلك الأسبوع.

وفي مقطع فيديو منفصل أصدرته شرطة بتلر، يمكن سماع ضابط يخبر زملاءه بعد حوالي 10 دقائق من إطلاق النار أنه طلب من جهاز الخدمة السرية نشر قوات إنفاذ القانون بالقرب من المبنى الذي أطلق منه كروكس النار.