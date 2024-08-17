ارتفعت حصيلة قتلى الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة وادي الكفور في النبطية جنوبي لبنان إلى 9 أشخاص، من بينهم امرأة وطفلاها، بالإضافة إلى "إصابة 5 بجروح من بينهم اثنان إصابتهما حرجة".

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن "الحصيلة غير نهائية"، في الغارة على مبنى سكني في مدينة النبطية جنوبي لبنان، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وأكد الجيش الإسرائيلي قصفه مستودع أسلحة تابعا لميليشيا حزب الله في منطقة النبطية جنوبي لبنان.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الغارة استهدفت محيط منطقة وادي الكفور بين بلدتي تول والدوير.

وحسب المعلومات الأولية التي نشرتها وسائل إعلام لبنانية، فإن الغارة استهدفت عائلة من السوريين مكونة من 12 شخصا، بينهم أطفال.