بعد لقائهما في فلوريدا.. أوربان يصف ترامب بـ"رجل السلام"

أشاد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، واصفًا إياه بـ"رجل السلام".

وكان فيكتور أوربان يعلق على لقاء جمعه مع ترامب في منتجع مار إيه لاغو بولاية فلوريدا، الخميس.

وقال رئيس الوزراء المجري عبر منصة "إكس" إن زيارته إلى ترامب ضمن "مهمة سلام" كانت "شرفًا"، لافتًا إلى أنهما بحثا الحرب الروسية الأوكرانية.

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وأضاف أوربان: "لقد أثبت دونالد ترامب خلال رئاسته أنه رجل سلام.. وسوف يفعل ذلك مرة أخرى!".

بدوره، رد ترامب في منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب على منصة Truth Social: "شكرًا لك فيكتور.. يجب أن يكون هناك سلام وبسرعة.. لقد مات الكثير من الناس في حرب ما كان يجب أن تبدأ أبدًا!".