أصدرت وزارة الدفاع الإيرانية، مساء الجمعة، تحذيراً للإيرانيين بمنع تصوير وتوثيق التحركات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة في البلاد.

وقال بيان مقتضب نشرته العلاقات العامة في وزارة الدفاع الإيرانية ونشرته وسائل إعلام رسمية، إنها تطلب من الإيرانيين "عدم تصوير التحركات العسكرية حفاظاً على الأمن القومي".

وتأتي هذه الخطوة في ظل الحديث عن قرب هجوم وشيك تشنه إيران والجماعات المسلحة الموالية لها في المنطقة على إسرائيل، وذلك رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران فجر الأربعاء الماضي.

وكانت وكالة أنباء "الأخبار العاجلة" الإيرانية، قالت إن المحافظات التي تقع غرب البلاد أصبحت خالية من الطيران المدني.

وقال حسن عاملي عضو مجلس خبراء القيادة في إيران وممثل خامنئي في محافظة أربيل شمال إيران، "إن إيران تستهدف المراكز العسكرية فقط".

وأضاف عاملي "ديننا لا يسمح بالهجوم على المدنيين، ولهذا تستهدف إيران المراكز العسكرية فقط، ولو كانت إيران يدها مفتوحة لمهاجمة المدنيين، لتم إخلاء تل أبيب بالتأكيد مائة بالمائة، وسيتم الإطاحة بهذا النظام البشع في بضعة أيام".