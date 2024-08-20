تعهد المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بوقف "الجريمة العنيفة" في الولايات المتحدة، مؤكدًا ضرورة التعامل مع القضية على أنها "منطقة حرب".

وقال الرئيس الأمريكي السابق في منشور على المنصة الخاصة به "تروث سوشيال"، إن "الجريمة في أمريكا خارجة عن السيطرة. سأجعلها، إلى جانب الاقتصاد والتضخم والحدود القوية والهيمنة على الطاقة، أولوية قصوى بالنسبة لي".

وأضاف: "هذه منطقة حرب، وسيتم التعامل معها وفقًا لذلك. سأخفض معدل الجريمة في أمريكا إلى جزء ضئيل مما هي عليه اليوم".

وأكد: "لن تفقد الأمهات أطفالهن من الآن فصاعدًا؛ لأن السياسيين الضعفاء الليبراليين تخلوا عن تأمين الولايات المتحدة الخالية من الجريمة! سأوقف الجريمة العنيفة في أميركا".

وجاء منشور ترامب، الاثنين، قبل اليوم الأول من المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو، حيث قال "يعقد الديمقراطيون مؤتمرهم في شيكاغو، رغم أنه تم إطلاق النار على 117 شخصًا، وقتل 17 منهم، في عطلة نهاية الأسبوع الرابع من يوليو، وتم إطلاق النار على 40 شخصًا هذا الأسبوع".

وفي منشور آخر هاجم ترامب الديمقراطيين بقوله "لقد نفذ الديمقراطيون أول انقلاب على الإطلاق في أمريكا".

وأشار إلى تنحي الرئيس جو بايدن عن السباق الانتخابي وترشح كامالا هاريس في مواجهته بالقول: "قيل لجو بايدن: آسف يا جو، أنت تخسر أمام ترامب، ولا يمكنك هزيمته أنت مطرود. لذا الآن، وللمرة الأولى في تاريخ أمريكا، سيتعين عليّ هزيمة مرشحين، والثانية هي الماركسية اليسارية الراديكالية، الرفيقة كامالا هاريس".

وأضاف: "الخبر السار هو أنه يجب أن تكون هزيمتها (هاريس) أسهل من هزيمة جو، لأن الولايات المتحدة لن تسمح لنفسها أبدًا بأن تصبح دولة شيوعية".