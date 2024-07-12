استطلاع: الإسرائيليون يفضلون غانتس على نتنياهو لقيادة الحكومة

كشف استطلاع للرأي أجراه معهد "لازار" للأبحاث بالتعاون مع مجموعة مشاركة عبر الانترنت، أن رئيس حزب "معسكر الدولة"، بيني غانتس، تقدم بنسبة تأييد 43% مقابل 38% حصل عليها زعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو.

ونشر موقع "واللا" العبري، الجمعة، نتائج استطلاع الرأي، الذي توقع حصول حزب "معسكر الدولة" بزعامة بني غانتس على 24 مقعدًا في الكنيست.

وأظهر الاستطلاع، بأن حصة حزب "الليكود" في الكنيست ستكون 20 مقعدًا، بالإضافة إلى توقعه بحصول حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان على 14 مقعدًا، بالإضافة إلى توقع حصول حزب "يش عتيد" بزعامة يائير لابيد على 13 مقعدًا.

وطرح الاستطلاع سؤالًا كان نصه: "إذا بقي في انتخابات الكنيست المُقبلة حزب يميني موحد أعضاؤه أفيغدور ليبرمان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، نفتالي بينيت، ورئيس الموساد السابق يوسي كوهين، ووزيرة القضاء السابقة أييليت شاكيد، والوزير جدعون ساعر، رئيس حزب أمل جديد، لمن ستصوت؟".

ووفق الإجابات، فقد حصل حزب اليمين المتحد على 29 مقعدًا، وحزب "الليكود" على 19 مقعدًا، وحزب "معسكر الدولة" 16 مقعدًا، وحزب "يش عتيد" 12 مقعدًا، وحزب "شاس" 9 مقاعد، وحزب "عوتسما يهوديت" 9 مقاعد.

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وفي هذا السيناريو، يحصل الائتلاف على 47 مقعدًا، مقابل 63 مقعدًا للمعارضة التي لا يزال بإمكانها تشكيل حكومة من دون الأحزاب العربية.

وحول زعامة حزب "اليمين المتحد" تقدم بينيت بنسبة 34%، يليه ليبرمان بفارق كبير بنسبة 11%، فيما رأى المشاركون بأن الأنسب لمنصب رئيس الوزراء فاز بيني غانتس، على بنيامين نتنياهو بفارق 5% فقط، في المقابل تقدم بينيت على نتنياهو بفارق 13%.