مرشح المعارضة الفنزويلية يصل إسبانيا بعد طلبه اللجوء السياسي

وصل مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية، إدموندو غونزاليس أوروتيا، إلى إسبانيا بعد ظهر اليوم الأحد، وفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية في مدريد، بعد طلبه اللجوء السياسي.

وأكدت الخارجية أن غونزاليس أوروتيا وصل البلاد قرابة الساعة 16:00 (14:00 ت.غ) برفقة زوجته، على متن طائرة عسكرية إسبانية هبطت في قاعدة توريخون دي أردوث الجوية قرب مدريد.

وأعلنت السلطات الفنزويلية أنها منحت أوروتيا تصريحًا بالسفر إلى إسبانيا، حيث طلب اللجوء السياسي، مؤكدةً أنه غادر البلاد.

وكان أوروتيا قد ادعى الفوز على نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 يوليو/تموز الماضي.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز، قولها في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي: "اليوم، 7 سبتمبر/أيلول، غادر إدموندو غونزاليس أوروتيا البلاد، بعد لجوئه الطوعي إلى السفارة الإسبانية في كراكاس قبل بضعة أيام".

وأضافت رودريغيز: "طلب من الحكومة الإسبانية اللجوء السياسي، وقد منحته فنزويلا التصريح اللازم؛ من أجل مصلحة السلام والهدوء السياسي في البلاد".