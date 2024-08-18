لحظة تدمير أوكرانيا لجسر ثان في عمق روسيا (فيديو)

أظهر مقطع فيديو، لحظة تدمير الجيش الأوكراني لجسر إمداد رئيسي في منطقة "كورسك" الروسية، وتدّعي روسيا أن أوكرانيا استخدمت صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع في هذا الهجوم.

واستهدفت أوكرانيا جسرًا ثانيًا في منطقة "كورسك"، في محاولة لتعطيل العمليات القتالية في المنطقة، وفقًا لما أعلنته الأحد القوات الجوية الأوكرانية.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن قائد القوات الجوية الأوكرانية، ميكولا أوليشوك، صرح: "جسر آخر يتم تدميره. طائرات سلاح الجو تواصل إعاقة قدرات العدو اللوجستية عبر ضربات جوية دقيقة"، مصاحبًا تصريحاته بمقطع فيديو يظهر الهجوم.

وكان الجيش الأوكراني أعلن أمس عن تدمير جسر فوق نهر سيم في منطقة كورسك الروسية، ما أسفر عن عدد من القتلى.

وفي السياق، قالت وزارة الخارجية الروسية إن أوكرانيا استخدمت صواريخ غربية من المرجح أنها أمريكية الصنع من طراز هيمارس لتدمير جسر فوق نهر سيم في منطقة كورسك، ما أسفر عن مقتل متطوعين كانوا يحاولون إجلاء مدنيين.

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وبدأ الجيش الأوكراني في السادس من آب/أغسطس هجومًا على منطقة كورسك الحدودية، يعد غير مسبوق منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا مطلع 2022.

وأعلنت كييف سيطرتها على أكثر من 1100 كلم مربع في منطقة كورسك، في توغّل باغت موسكو واعتُبر أكبر عملية عسكرية أجنبية على الأراضي الروسية منذ الحرب العالمية الثانية.

ومنذ الجمعة، تتهم موسكو الجيش الأوكراني بتدمير جسر إستراتيجي للجيش الروسي في إقليم غلوشوفسكي، وأظهر مقطع مصور نشره أوليشوك في وقت سابق، إصابة جسر بمقذوف قبل أن ينهار.

وكتب على تيليغرام أن "الطيارين الأوكرانيين ينفذون ضربات دقيقة على معاقل العدو والمعدات والمراكز اللوجستية وطرق الإمداد"، دون أن يحدد مباشرة إذا كان المقصود الجسر المذكور.