حريق بمستودع للمتفجرات في روسيا

اندلع حريق ليل السبت الأحد، في مستودع للمتفجرات في منطقة فورونيج الروسية المتاخمة لأوكرانيا، بعد هجوم بمسيرة أوكرانية، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وكتب الحاكم الإقليمي ألكسندر غوسيف على تلغرام "تم رصد وتدمير العديد من المسيرات خلال الليل بواسطة أنظمة الدفاع الجوي فوق منطقة فورونيج".

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وأضاف أن "سقوط الحطام تسبب في نشوب حريق في مستودع" في منطقة بودغورينسكي حيث "بدأ انفجار المتفجرات".

وأكد غوسيف أن "أحدًا لم يصب بأذى"، وفقًا للمعلومات الأولية.

وتم إرسال فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث، فيما تجري عملية إجلاء السكان من منطقة قريبة من المستودع المشتعل، بحسب المصدر نفسه.

وتستخدم روسيا وأوكرانيا المسيرات على نطاق واسع، بما فيها المسيرات المتفجرة التي يصل مداها إلى مئات الكيلومترات، منذ بدء الهجوم الروسي في شباط/فبراير 2022.