أفادت تقارير إعلامية، اليوم الاثنين، بأن رئيسة وزراء بنغلادش الشيخة حسينة استقالت من منصبها وغادرت البلاد إلى الهند.

وسبق ذلك سقوط مزيد من القتلى في أعمال عنف تعدّ من أسوأ ما شهدته الدولة الآسيوية منذ إعلان استقلالها قبل أكثر من 5 عقود.

وجاءت استقالة الشيخة حسينة في خضم تظاهرات عارمة دعت لاستقالتها على خلفية قرار نظام الحصص الوظيفية الذي أشعل احتجاجات عارمة في البلاد.

وأظهر بث لقناة "بنغلادش 24" مشاهد تظهر حشوداً يقتحمون المقر الرسمي لحسينة وهم يلوحون للكاميرا ابتهاجاً.

وكان نجل الشيخة حسينة، قد دعا في وقت سابق الإثنين، قوات الأمن إلى منع أي انقلاب على حكم والدته، وسط ضغوط لإجبارها على الاستقالة.

وقال سجيب واجد جوي المقيم في الولايات المتحدة في منشور على فيسبوك: "واجبكم هو الحفاظ على سلامة شعبنا وبلدنا والحفاظ على الدستور".

وأضاف: "هذا يعني عدم السماح لأي حكومة غير منتخبة بالوصول إلى السلطة لدقيقة واحدة، هذا واجبكم".

وحذر جوي، وهو مستشار حسينة في مجال تكنولوجيا الاتصالات، من أن التقدم الذي أحرزته بنغلادش سيكون في خطر إذا ما اُرغمت على التنحي.

وقال: "كل ما حققناه في مجال التنمية والتقدم سيختفي. لن تتمكن بنغلادش من النهوض مجددا".

وتابع: "لا أريد ذلك وأنتم أيضا لا تريدون ذلك ... أنا بصفتي سجيب واجد جوي لن أسمح بحدوث ذلك طالما كان الأمر بيدي".

وتحكم حسينة (76 عاماً) بنغلادش منذ العام 2009 وفازت بولاية رابعة في انتخابات كانون الثاني/يناير التي لم تشهد منافسة حقيقية.

وانطلقت التظاهرات مطلع تموز/يوليو بسبب إعادة تطبيق نظام الحصص في منح الوظائف والذي قلصته المحكمة العليا منذ ذلك الحين.