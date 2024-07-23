بعد انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من السباق الرئاسي لعام 2024، تبدو "الفرص الذهبية" لنائبة الرئيس كامالا هاريس واضحة، بحسب استطلاعات وتقارير صحفية...

فما هي هذه الفرص التي ستؤدي إلى هزيمة المرشح الرئاسي دونالد ترامب، وبالتالي وصول هاريس إلى كرسي الرئاسة الأمريكية.

الترشح عن الحزب الديمقراطي

يقول 76% من الديمقراطيين إنهم راضون بحصول هاريس على الترشيح، حيث حصلت هاريس على حصة كبيرة من التأييد حتى الآن.

وتبين أنه فيما يتعلق بالترشيح الرئاسي، فإن الشخص الذي يحصل على 50% على الأقل من التأييد يفوز عادة بالترشيح في حزبه.

الانتخابات الرئاسية العامة

بيّن استطلاع أجرته ABC News/IPSOS بعد المؤتمر الوطني الجمهوري، أنه في حين أن هاريس ليست محبوبة تمامًا، إلا أنها تأتي بتصنيف تأييد صافٍ يساوي سالب 11 نقطة.

وجاءت نتيجة الاستطلاع متعادلة مع ترامب، وكلاهما كان أفضل بكثير من جو بايدن، الذي جاء بتصنيف تأييد صافٍ يساوي سالب 23 نقطة، ولم يتقدم في أي يوم خلال العام 2024 ضد الرئيس الأمريكي السابق.

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الولايات المتأرجحة

بيّن استطلاع ما قبل المؤتمر الوطني الجمهوري لصحيفة "نيويورك تايمز" وكلية "سيينا"، أن هاريس كانت أفضل قليلاً من جو بايدن.

وكانت هاريس متأخرة بنقطة واحدة فقط عن ترامب في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة، وهذا ضمن هامش الخطأ، بينما كان أداء بايدن أسوأ إلى حد ما، حيث انخفض بثلاث نقاط عن دونالد ترامب في نفس استطلاع صحيفة نيويورك تايمز وسيينا.

وفي ولايات مثل أريزونا وجورجيا ونيفادا، قد تتمكن هاريس أيضًا من إعادة بعض الولايات إلى مكانها، التي لم يبد أن جو بايدن تنافسي فيها بشكل خاص هذه المرة.