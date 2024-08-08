قالت الحكومة الإيطالية في بيان اليوم الخميس، إن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني طلبت من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في اتصال هاتفي تجنب التصعيد في الشرق الأوسط.

وأشار مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية إلى أن ميلوني في أثناء الاتصال الهاتفي وفقا لـ"رويترز"، "شددت على ضرورة منع توسع الصراع الدائر في غزة، بما في ذلك إشارة للبنان، وحثت الرئيس الإيراني على تجنب مزيد من التصعيد وإعادة فتح الطريق أمام الحوار".

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وكان قد أكد القائم بأعمال الخارجية الإيرانية، علي باقري اليوم الخميس، أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران "خطأ استراتيجي"، سيكون "مكلفا" لإسرائيل.

واستدرك باقري، خلال حديثه لـ"فرانس برس"بالقول إن الرد على اغتيال هنية سيكون في صالح "أمن المنطقة واستقرارها".