نفى البيت الأبيض أن يكون الرئيس الأمريكي جو بايدن يعالج من مرض الشلل الرعاش، وذلك بعد ظهور تقارير تفيد بأن طبيباً متخصصاً في هذا المرض زار البيت الأبيض 8 مرات العام المنصرم.

وقال إن بايدن يخضع لفحص طبي مرتين في الأسبوع، وإنه خضع اليوم الاثنين لفحص طبي للأداء اللغوي على يد طبيبه.

جاءت التصريحات وسط مخاوف متزايدة من احتمال معاناة الرئيس من مرض لم يُكشف عنه، منذ تعثر بايدن في مناظرته مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب في 27 يونيو حزيران.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت أن سجلات زوار البيت الأبيض تظهر أن الدكتور كيفن كانارد، طبيب الأعصاب المتخصص في اضطرابات الحركة، والذي نشر مؤخراً بحثاً عن مرض الشلل الرعاش، زار البيت الأبيض 8 مرات منذ الصيف الماضي وحتى ربيع هذا العام.

ورفضت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير في مؤتمر صحفي تأكيد زيارة كانارد، قائلة إنها تريد احترام خصوصية المشاركين جميعهم لأسباب أمنية.

وقالت إن بايدن خضع لفحص طبيب أعصاب 3 مرات ضمن فحوصه البدنية السنوية.