صحيفة عبرية تكشف كواليس محاولة اغتيال الضيف وسلامة

نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، الاثنين، كواليس محاولة إسرائيل اغتيال قائد كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، محمد الضيف، ومساعده قائد لواء خان يونس، رافع سلامة.

وقالت الصحيفة إن الضيف كان يقضي بعض الوقت في فيلا مملوكة للواء سلامة، وتم توثيق وجوده رفقة سلامة في المكان، حيث امتنعت إسرائيل عن تصفية سلامة إذا كان بمفرده.

وأوضحت الصحيفة أنه وفقًا للمعلومات الاستخبارية التي تم جمعها قبل أسابيع من الهجوم الذي شنته إسرائيل لاغتيال الضيف وسلامة، قامت أجهزة الأمن الإسرائيلية بتتبع تحركات سلامة لفترة طويلة قبل مقتله.

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وأشارت إلى أن إسرائيل امتنعت عن الهجوم، وانتظرت توجيه الضربة عندما يكون محمد الضيف إلى جانبه، بحسب ما قاله مسؤولون إسرائيليون لوسائل الإعلام.

وتابعت الصحيفة أن مسؤولي الاستخبارات الإسرائيلية تعرفوا على الضيف في فيلا سلامة، وعندما كان الاثنان يجلسان معا في الحديقة، بحسب إحدى الصور التي حصلت عليها الاستخبارات الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة أن وجود الضيف في فيلا سلامة يشير إلى ثقة الضيف به، الأمر الذي أكدته أيضًا التقديرات الإسرائيلية.

وبيّنت أن سلامة بدأ يقضي المزيد من الوقت في الفيلا بعد أن سيطرت القوات الإسرائيلية على معاقله الأخرى في خان يونس، وانتظرت إسرائيل الوقت المناسب لاستهداف سلامة في أثناء وجود الضيف بجانبه.

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وبحسب التقرير، نُفِّذ الهجوم على خان يونس يوم السبت الماضي بطائرات مقاتلة استخدمت على الأقل 5 قنابل موجهة أمريكية الصنع.

ويقدر خبراء أن "حماس" ستعود إلى طاولة المفاوضات فيما يتعلق بصفقة الرهائن؛ بسبب وضعها العسكري الضعيف، لا سيما أن "حماس" أعلنت أن المفاوضات مع إسرائيل لم تجمد.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الأدلة تتزايد على أن الضيف اغتِيل بالفعل خلال الهجوم، وفيما يتعلق بسلامة، فقد أكد الجيش الإسرائيلي، وكذلك جهاز الأمن العام "الشاباك"، رسميًا، أنه تمت تصفيته.