طالب عضو البرلمان الإيراني عن التيار المتشدد، محمد رضا صباغيان، مجلس الأمن القومي الإيراني بتقديم اقتراح إلى المرشد آية الله علي خامنئي للموافقة على صنع أسلحة نووية، "كرد من طهران على اغتيال إسرائيل لإسماعيل هنية".

وقال النائب صباغيان خلال جلسة للبرلمان: "نطلب من مجلس الأمن القومي مراجعة الأوضاع الجديدة، وإذا لزم الأمر، تقديم اقتراح إلى المرشد الأعلى للثورة لصنع أسلحة نووية".

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وأضاف: "رد إيران على اغتيال إسماعيل هنية من قبل إسرائيل يجب أن يكون تطوير الأسلحة التي تمتلكها إسرائيل والدول القمعية، بما في ذلك الأسلحة النووية".

في مايو الماضي، اعتبر أمين المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيراني والمرشح الحالي لمنصب وزارة الخارجية، عباس عراقجي، أن التهديد النووي الذي يشكله إسرائيل قد يغير وجهة نظر إيران في الموضوع النووي.

وفي مطلع الشهر ذاته، أعلن كمال خرازي، كبير مستشاري خامنئي لشؤون السياسة الخارجية ورئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران، بلهجة تهديدية، أنه "إذا تعرض وجود إيران للتهديد، فسوف يكون لزاماً علينا تغيير عقيدتنا النووية".

وأضاف خرازي أن أي هجوم من إسرائيل على المنشآت النووية الإيرانية سيؤدي إلى تغيير مستوى الردع لدى الجمهورية الإسلامية.

ولم يوضح خرازي تفاصيل هذا التغيير في العقيدة النووية، ولكن الدول الغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية أعربت مؤخرًا عن قلقها إزاء زيادة تخصيب اليورانيوم وتقليص الفترة الزمنية اللازمة لصنع قنبلة ذرية من قبل إيران.