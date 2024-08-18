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روسيا تنفي إجراء محادثات غير مباشرة مع أوكرانيا

روسيا تنفي إجراء محادثات غير مباشرة مع أوكرانيا
جنود أوكرانيين على أحد محاور القتالالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
18 أغسطس 2024، 2:09 م

نفت روسيا، اليوم الأحد، تقريرا يفيد بأن هجوم أوكرانيا على منطقة كورسك قوّض محادثات غير مباشرة مع كييف بشأن وقف الهجمات على مرافق الطاقة والكهرباء، قائلة إنها لم تجرِ محادثات مع كييف بخصوص مرافق البنية التحتية المدنية، وفق رويترز.

وكانت صحيفة واشنطن بوست ذكرت، أمس السبت، أن أوكرانيا وروسيا من المزمع أن ترسلا وفدين إلى قطر هذا الشهر للتفاوض على اتفاق مهم لوقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة والكهرباء في كل من الطرفين المتحاربين.

وأضافت الصحيفة أن الاتفاق كان يرقى إلى وقف إطلاق نار جزئي، لكن المحادثات تعثرت بسبب هجوم أوكرانيا على أراضٍ روسية.

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وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، عن تقرير الصحيفة الأمريكية: "لم يوقف أحد أي شيء؛ لأنه لم يكن هناك ما يُوقف".

وأضافت: "لم تكن هناك مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين روسيا والنظام الحاكم في كييف بشأن سلامة مرافق البنية التحتية المدنية الحساسة".

ولم ترد حكومة أوكرانيا بعد على طلب من رويترز للتعليق. وأفادت واشنطن بوست بأن المكتب الرئاسي الأوكراني قال إن القمة في الدوحة تأجلت بسبب الوضع في الشرق الأوسط، وإنها ستُجرى عبر تقنية الفيديو في 22 أغسطس آب.

أوكرانيا روسيا

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