الخارجية الأمريكية: لن نمنح الناتو الضوء الأخضر للتدخل بحرب أوكرانيا

كشف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط سام وربيرغ، أن قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المنعقدة في واشنطن ستخرج بإستراتيجية لمواجهة التحديات الجديدة، مؤكداً، في حوار مع "إرم نيوز"، عدم وجود أيّ نية لإعطاء الحلف ضوءاً أخضر للمشاركة في الحرب الروسية الأوكرانية.

وتتصدر ملفات أوكرانيا وردع روسيا وتطويق التهديد الصيني والإنفاق الدفاعي، جدول أعمال قمّة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تعقد في واشنطن تزامناً مع الذكرى الـ 75 لتأسيسه.

وأوضح وربيرغ أنّ الناتو اليوم هو أقوى من أيّ وقت مضى، وقد انضمت إليه مؤخراً دولتان هما السويد وفنلندا، فيما الكثير من الدول الأعضاء وصل إلى حجم الإنفاق المطلوب، وهو 2% من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول، وتصبّ تلك النسبة في سياق الإنفاق على المواد العسكرية والدفاعية.

وأضاف أنّه "على الرغم من محاولة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزعزعة الناتو، فإنّ جزءاً من الإستراتيجية التي تتبعها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تقوية وتجديد كلّ علاقات الولايات المتحدة التقليدية مع الحلفاء".

ما الرسالة من انعقاد القمّة في واشنطن؟

وعمّا إذا كانت هناك من رسالة لانعقاد القمّة في واشنطن، خصوصاً مع احتمال وصول الرئيس السابق دونالد ترامب إلى سدّة الرئاسة، وهو مشكّك بجدوى الحلف، قال المسؤول الأمريكي إنّ "انعقاد القمّة في واشنطن لا يحمل أيّ رسالة، لأنّ المكان يُقرّر مسبقاً ويتمّ الاتفاق عليه منذ سنوات، وبصرف النظر عن المخاوف التي يتمّ الترويج لها، سنستمع إلى التزام ثابت حيال الشعب الأوكراني وحلف الناتو بشكل عام".

وتابع: "من الضروري أن ندرك أنّه على الرغم من المتغيّرات السياسية والأحزاب عبر أكثر من 7 عقود، فإنّ ذلك الحلف استمرّ وبقوّة، وكذلك على الرغم من وجود الحزب الجمهوري في الماضي والحزب الديمقراطي اليوم في الولايات المتحدة، أو حتّى في ظلّ تغيّر الأحزاب في أيّ دولة أخرى تشارك في الناتو".

تحدّيات جديدة إلى التقليدية

وأكّد أنّ "القمة ستشهد مواقف واضحة بالنسبة إلى الملفات كلها، لأنّ الحلف والدول المشاركة فيه يدركون بشكل جيّد أنّه بالإضافة إلى التحديات القديمة أو التقليدية التي تؤثّر على حلف الناتو هناك تحديات جديدة منها الذكاء الاصطناعي والجرائم العابرة للحدود والإرهاب والهجمات السيبرانية والهجينة... وبالتالي فنحن سنستمع إلى الخطة في تجديد حلف الناتو لجعله حلفاً مناسباً للمستقبل وليس فقط للماضي".

نحن سنستمع إلى أكثر من رؤية جديدة خلال القمة، وسيتم الإعلان عن الإستراتيجية الجديدة والمستقبلية. سام وربيرغ

هل يمكن أن يعطي الناتو الضوء الأخضر لانخراط عسكري في أوكرانيا؟

وإذ شدّد على أنّ هناك إجماعاً بين الـ 32 دولة التي تشارك في الناتو، لناحية أنّ الحلف هو الأهم والأقوى بين كلّ التحالفات في العالم، قال وربيرغ إنّ "مسألة إعطاء الناتو الضوء الأخضر للمشاركة في حرب أوكرانيا، ليست مسؤولية تقع على عاتق الناتو لأنّه حلف دفاعي يلعب دوراً مهمّاً بالنسبة لردع روسيا عن الدخول في أيّ حرب أو التدخل في شؤون أي دولة عضو في الناتو".

وأوضح: "ليست هناك أيّ نية داخل الحلف لإعطاء اي ضوء أخضر لذلك، وبالتالي فكلّ دولة تشارك في تقديم المساعدة العسكرية والدفاعية لأوكرانيا، لديها الحق والإمكانية لتتخذ القرارات التي تناسبها، وفي نهاية المطاف ليس على الولايات المتحدة أو حلف الناتو أن يفرضا على أيّ دولة كيف يتوجب عليها تقديم المساعدة للأوكرانيين".

وعمّا إذا كان الحلف سيخرج برؤية جديدة تتعلق بعمله، قال المسؤول الأمريكي لـ "إرم نيوز": "نحن سنستمع إلى أكثر من رؤية جديدة خلال القمة، وسيتم الإعلان عن الإستراتيجية الجديدة والمستقبلية في البيان الأخير للقمة بعد 3 أيّام، والتي ستحاكي الحرب الروسية المستمرة على أوكرانيا بالإضافة إلى التحديات الجديدة".