سوناك يقر بالهزيمة ويتحمل مسؤولية الخسارة في انتخابات بريطانيا

أقر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الجمعة، بهزيمته في الانتخابات العامة، اليوم الجمعة، قائلاً إن حزب "العمال" المعارض انتصر.

وأعيد انتخاب سوناك، الجمعة، لعضوية البرلمان البريطاني، في الوقت الذي يترقب حزبه هزيمة ساحقة أمام حزب "العمال" بزعامة كير ستارمر.

وقال سوناك بعد فوزه بمقعد في البرلمان: "فاز حزب العمال بهذه الانتخابات العامة، اتصلت بالسير كير ستارمر لتهنئته بفوزه".

وأضاف: "اليوم سيتم تداول السلطة بطريقة سلمية ومنظمة وبحسن نية من جميع الأطراف. وهذا أمر ينبغي أن يمنحنا الثقة جميعاً في استقرار بلادنا ومستقبلها".