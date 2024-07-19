أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي الجمعة، أن الجيش يعتقد أن "الطائرة المُسيّرة إيرانية الصنع" التي أصابت مبنى في تل أبيب خلال الساعات الأولى من الصباح، "انطلقت من اليمن".

وأفاد الجيش في وقت سابق، بأن "مسيرة كبيرة بعيدة المدى" استهدفت وسط تل أبيب في الساعات الأولى من صباح الجمعة، ما أسفر عن مقتل رجل وإصابة 4 أشخاص بجروح طفيفة، بهجوم تبنته مليشيا الحوثي.

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وعدّ الجيش الإسرائيلي أن السبب وراء عدم اعتراض الطائرة المسيرة كان "خطًأ بشريًا"، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وكشفت لقطات من الموقع، أضرارًا واضحة في بناية قرب السفارة الأمريكية في تل أبيب. كما أظهرت زجاجًا مكسورًا متناثرًا على الأرصفة، بينما تجمعت حشود حول الموقع الذي طوقته الشرطة، وفق وكالة رويترز.