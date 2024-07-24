قدّرت مصادر في الحزب الديمقراطي الأمريكي، الأربعاء، أن ربع المشرعين الديمقراطيين على الأقل، سيغيبون عن خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالكونغرس، مساء اليوم، بحسب وكالة "الأناضول".

ومن المقرر أن يُلقي نتنياهو مساء اليوم الأربعاء، كلمة أمام جلسة مشتركة لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالكونغرس الأمريكي.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر في الحزب الديمقراطي الأمريكي، لم تسمها، أن "ربع المشرعين الديمقراطيين (من إجمالي 264 عضوا) على الأقل سيغيبون عن خطاب نتنياهو".

وأضافت: "بعض أعضاء الكونغرس لن يحضروا بحجة أن لديهم فعاليات انتخابية".

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والاثنين، وصل نتنياهو إلى الولايات المتحدة، ومن المقرر أن يلتقي غدا الخميس الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولاحقا نائبته كامالا هاريس.

ويلتقي نتنياهو الجمعة، في ولاية فلوريدا المرشح الرئاسي الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب.

والتقى نتنياهو فجر الأربعاء، قادة الطائفة الإنجيلية الأمريكية في واشنطن.

وقال مكتب نتنياهو في بيان، إن "رئيس الوزراء وزوجته سارة التقيا في واشنطن بقادة الطائفة الإنجيلية الأمريكية".

وأضاف: "أعرب نتنياهو عن تقديره لقادة المجتمع لدعمهم القوي والمستمر لإسرائيل، وخاصة في هذه الأوقات المعقدة، واستمع منهم إلى صلواتهم من أجل عودة الرهائن (في غزة)، ورفاهية الجنود وأمن دولة إسرائيل".

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وتابع مكتب نتنياهو: "كما شكر رئيس الوزراء الإنجيليين على نشاطهم النشط بين شباب الطائفة لتشجيع الدعم المستمر لإسرائيل"، مضيفا أنه "يدرك جيدا التزامهم العميق تجاه إسرائيل ومدى قوة دعمهم للحقيقة وقيمنا المشتركة"، وفق ما نقل عنه البيان.

ومن المقرر أن يغادر نتنياهو الولايات المتحدة إلى إسرائيل مساء السبت المقبل.