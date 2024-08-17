دعت زعيمة المعارضة في فنزويلا، ماريا كورينا ماتشادو، إلى مسيرات في جميع أنحاء البلاد وخارجها، السبت، لإعلان فوزها في الانتخابات الرئاسية في نهاية تموز/يوليو، حاضة الفنزويليين على "مواصلة المعركة" ضد الرئيس نيكولاس مادورو الذي سيتظاهر أنصاره أيضا دعما لإعادة انتخابه.

وقالت ماتشادو، في مقابلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الجمعة: "إنه أمر خطير جدا، لكن هنا يجب على الجميع مواصلة المعركة والحفاظ على قوتهم"، وفقا لما نشرته وكالة "فرانس برس".

وأضافت المعارضة التي تعيش في الخفاء منذ نحو خمسة عشر يوما: "كل ما تبقى للنظام، وهو يعلم أن أمره كُشف، هو الأكاذيب والقمع والعنف والإحباط. إحباط المعنويات هو استراتيجية النظام".

أخبار ذات علاقة تداعيات انتخابات فنزويلا.. مادورو في وضع صعب أمام الأصدقاء والأعداء

وأثار إعلان إعادة انتخاب مادورو لولاية ثالثة تظاهرات عفوية أسفرت عن مقتل 25 شخصا وإصابة 192 آخرين واعتقال 2400 شخص، حسب مصادر رسمية.

والمعارضة التي نظمت حتى الآن تظاهرة واحدة في الثالث من آب/أغسطس دعت إلى تظاهرات حاشدة السبت في كل أنحاء فنزويلا، وأيضا في أكثر من 300 مدينة في الخارج.

وخلال التظاهرة الأخيرة في بداية آب/أغسطس، وصلت ماتشادو إلى التجمع في شاحنة، وغادرت سريعا على دراجة نارية.

وقالت ماتشادو إن تظاهرة السبت "مهمة جدا، سيكون يوما تاريخيا، لا بد من توحيد البلاد، لقد وحدنا بلدا وغدا التوقيت المناسب. لا إمكانية للعودة إلى الوراء، وسنمضي معا حتى النهاية"، داعية إلى المشاركة في الاحتجاجات كعائلة واحدة.

أخبار ذات علاقة تقرير أممي يشكك في "نزاهة" عملية إصدار نتائج انتخابات فنزويلا‎

من جهته، يستعد معسكر الرئيس بعد الظهر في كراكاس لـ"مسيرة وطنية كبرى من أجل السلام ودعم انتصار رئيسنا نيكولاس مادورو".

وصادق المجلس الوطني الانتخابي على فوز مادورو مطلع آب/أغسطس بنسبة 52% من الأصوات، من دون تقديم عدد دقيق أو محاضر مراكز الاقتراع، مشيرا إلى أنه تعرض لقرصنة معلوماتية.

في سياق متصل، أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أن حكومة نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو لديها "نزعة استبدادية"، وطالب مجدداً بنشر بيانات انتخابات 28 تموز/يوليو المتنازع عليها.

وفي مقابلة مع إذاعة "راديو غوشا" المحلية، جدد لولا الدعوة إلى نشر بيانات الانتخابات الرئاسية في فنزويلا، قائلاً: "ما أطلبه للاعتراف (بالفائز) هو على الأقل معرفة إذا كانت الأرقام صحيحة. أين هي البيانات؟".