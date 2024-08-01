كشف البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحث خلال اتصال هاتفي، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نشر دفاعات عسكرية أمريكية جديدة.

وقال البيت الأبيض، في بيان له، إن نشر الدفاعات العسكرية الأمريكية تلك تهدف إلى دعم إسرائيل ضد تهديدات مثل الصواريخ والطائرات المسيّرة، وفق "فرانس برس".

وأضاف البيان أن بايدن أكد لنتنياهو، خلال المحادثة الهاتفية، التي شاركت فيها أيضاً نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، "أهمية الجهود المستمرة لتهدئة التوترات في المنطقة".

وأوضح البيان أن "الرئيس أكد مجدداً التزامه بأمن إسرائيل في مواجهة أي تهديدات من إيران، بما في ذلك من جماعات إرهابية تعمل بالوكالة مثل حماس وحزب الله والحوثيين".

وكان جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، قد أشار، في وقت سابق، إلى أن الولايات المتحدة "منخرطة في جهود مكثفة" لتجنّب توسع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد المنطقة تصعيداً واسع النطاق بعد ضربات إسرائيلية أسفرت عن اغتيال فؤاد شكر القيادي البارز في تنظيم "حزب الله" وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس".