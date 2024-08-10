فريد كمال

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقييما حديثا لوكالات الاستخبارات الأمريكية مفاده أن إيران تواصل العمل على أبحاث تجعل وضعها أفضل فيما يتعلق بإطلاق برنامج الأسلحة النووية الخاص بها.

وتصدرت مستجدات البرنامج النووي الإيراني عناوين معظم المواقع الإخبارية الإسرائيلية، إذ شغلت القضية المساحة المخصصة للأخبار الرئيسة.

ونقلت هذه المواقع معلومات جديدة من المخابرات الأمريكية، تحدثت عن "تقدم إيران خطوة أخرى نحو القدرة على إنتاج الأسلحة النووية".

وأشارت صحيفتا "إسرائيل اليوم" و"يديعوت أحرونوت" إلى أن "إيران سارت خطوات تضعها في وضع مناسب من أجل إطلاق برنامج لإنتاج أسلحة نووية"، بحسب تقييم للاستخبارات الأمريكية نشرته أمس الجمعة، ونقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وذكرت مواقع إسرائيلية أن "هذه الأنباء تأتي في الوقت الذي تعتقد فيه أجهزة الاستخبارات الأمريكية أن إيران لا تعمل في هذه المرحلة على بناء جهاز نووي، ولا يوجد دليل على أن خامنئي يفكر في تجديد برنامج الأسلحة النووية في بلاده".

وفي الأشهر الأخيرة، أعرب مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون عن مخاوفهم بشأن الأبحاث المتعلقة بالأسلحة النووية التي تجريها إيران.

ويشير التقييم الاستخباري الأمريكي أيضاً إلى أنه في العام الماضي "كانت هناك زيادة ملحوظة في تصريحات القيادة الإيرانية بشأن الأسلحة النووية، ما يوحي بأن القضية أصبحت "أقل من المحرمات".

ويتزامن هذا الكشف الأمريكي الذي أبرزه الإسرائيليون مع تحضيرات لهجوم انتقامي إيراني غير محدد المدى، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.