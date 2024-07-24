وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحية إلى الرئيس السابق دونالد ترامب خلال إلقائه خطابه أمام الكونغرس الأمريكي الاربعاء.

وقال نتنياهو "أحرص على شكر الرئيس ترامب على كل ما فعله لإسرائيل. من الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان إلى مواجهة عدوان إيران إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لنا ونقل السفارة الأمريكية إلى هناك".

كذلك، وجه الشكر إلى الرئيس الديمقراطي جو بايدن على "جهوده الحثيثة من أجل (الإفراج عن) الرهائن".

وبالتزامن مع الخطاب، تجمّع آلاف المحتجين المعارضين للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة قرب مبنى الكابيتول الأمريكي.

ووجه نتنياهو في خطابه رسالة للمحتجين قائلا: "المحتجون المناهضون لإسرائيل يجب أن يخجلوا من أنفسهم..لقد أصبحتم رسميا لعبة في يد إيران" مشيرا إلى أنه "لا بد لنا من التنديد بمعاداة السامية ومحاربتها".

وقاطع خطاب نتنياهو، نحو 85 من أعضاء مجلس النواب، و6 أعضاء على الأقل من مجلس الشيوخ.

وإلى جانب نائبة الرئيس كامالا هاريس التي تغيبت عن الخطاب بدعوى "ضيق المواعيد"، أعلنت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي أيضًا أنها ستلتقي أهالي المختطفين الإسرائيلين المرافقين لنتنياهو.

وحتى الآن، تحدث 6 من القياديين الإسرائيليين أمام مجلسي الكونغرس، وهم: إسحق رابين، شمعون بيريز، إيهود أولمرت، بنيامين نتنياهو، حاييم هرتسوغ، وإسحق هرتسوغ.