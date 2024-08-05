أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الإثنين، سماع دوي عدة انفجارات في محافظة أصفهان وسط إيران.

وقالت وكالة أنباء "الأخبار العاجلة" الإيرانية نقلاً عن مصادر أمنية قولها، إن "الانفجارات التي سمعت هي نتيجة تمارين قامت بها القوات المسلحة الإيرانية في سماء المدينة".

وأوضحت الوكالة في تقرير لها، أنه "سُمع دوي ثلاثة انفجارات في مدينة "سباهان" بمحافظة أصفهان، قبل قليل"، مشيرة إلى أن "الانفجارات كانت قوية، الأمر الذي أثار مخاوف سكان المدينة".

وقال وكيل الشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية بمحافظة أصفهان محمد رضا جنثاري، إن "سماع دوي الانفجارات نتيجة تدريبات عسكرية".

وفي سياق متصل، أعلنت العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني أن أصوات الانفجارات في أصفهان مرتبطة بتدريبات قوات الكوماندوس التابعة للقوات البرية في الحرس الثوري.