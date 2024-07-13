تبرئة عمران خان وزوجته من قضية زواج غير شرعي‎

برأت محكمة باكستانية رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته، اليوم السبت، من تهم الزواج غير الشرعي، وذلك بعد يوم من فوز حزبه بمزيد من المقاعد في البرلمان؛ مما يكثف الضغط على الحكومة الهشة في البلاد.

وكتب نعيم بانجوتا، محامي خان على منصة "إكس"، "تمت تبرئة عمران خان والسيدة بيبي"، في إشارة إلى بشرى خان زوجة عمران خان والمعروفة أيضا باسم بشرى بيبي، وفق "رويترز".

وقال حزب حركة الإنصاف الباكستاني، المنتمي إليه خان، إنه "لا توجد قضايا معلقة ضد خان (71 عاما) لإبقائه في السجن، بعد أن برأته المحكمة في العاصمة إسلام آباد".

وكان قد حُكم عليهما بالسجن سبعة أعوام في فبراير/شباط حينما قالت محكمة إنهما مذنبان بمخالفة الشريعة الإسلامية بعدم مراعاتهما في زواجهما أشهر العدة اللازمة، بعد طلاق بيبي من زوجها السابق.

ولم يتضح بعد ما إذا كان خان وبيبي المسجونان سيُطلق سراحهما عقب قرار اليوم.

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وأُبطلت أو عُلقت جميع الأحكام الأربعة بالسجن التي حُكم بها على خان قبل الانتخابات الوطنية في فبراير/شباط.

وبُرئ الزعيم المسجون منذ أغسطس/آب هذا الشهر من تهم تسريب أسرار الدولة. وعُلقت العقوبتان الأخريان بالسجن.

لكن محكمة ألغت الإفراج عنه بكفالة الأسبوع الماضي فيما يتصل بأعمال عنف في مايو/أيار 2023، هاجم فيها مناصرون له منشآت عسكرية للاحتجاج على اعتقاله.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان خان محبوسا على ذمة التحقيق في تلك القضية لإبقائه في السجن.

وخان متهم في عدة قضايا أخرى، منها قضية العنف ضد الدولة. وبيبي متهمة بتهمة أخرى على الأقل بقبول قطع أراضٍ رشوة من شركة تطوير عقاري خلال تولي خان رئاسة الوزراء.

وحذّر حزب حركة الإنصاف من أن إبقاءه في السجن، على الرغم من قرار إخراجه بكفالة اليوم، سيؤدي إلى أزمة سياسية أخرى.